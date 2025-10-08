新日本教育シューズは、子どもの足の健康と運動能力向上を目的とした「教育パワーシューズ」と一般的な上履きとの比較体験会「すべらんDAY」を小学校で実施しました。その結果、参加児童全員が「教育パワーシューズ」着用時に反復横跳びの記録を更新するなど、上履きの違いが子どもの運動能力発揮に大きな影響を与えることが確認されました。 新日本教育シューズ「教育パワーシューズ」比較体験会「すべらんDAY」