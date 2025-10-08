カナダのカーニー首相（右）を出迎えるトランプ米大統領＝7日、ホワイトハウス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領とカナダのカーニー首相は7日、ホワイトハウスで関税や安全保障を巡り会談した。トランプ氏は冒頭、記者団に対して関税交渉の先行きへの自信を見せたが、最終合意には至らず、継続協議になった。カナダ放送協会（CBC）によると、カナダ政府幹部は会談後「前向きな協議だった」と評価した。詳