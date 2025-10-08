東京・中央区付近の海上で船同士が衝突する事故があり、意識不明の重体で病院に搬送された50代の男性1人が死亡、男性4人がけがをしました。【映像】事故現場の様子捜査関係者などによりますと、8日午前7時前、中央区付近で「船同士の事故」と通報がありました。海上で船同士が衝突したということです。この事故で病院に搬送された5人のうち、意識不明の重体だった男性1人が死亡、30〜70代の男性4人がけがをしました。衝突し