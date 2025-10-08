月半ばは、月頭の工程を経て、より深く、じっくりと過去と向き合うとき。過去に今の視点で向き合い、解決し、理解し、それを未来の糧にする。そんなスタンスで人や物事と接してみてください。この時期もまた、状況を冷静に見ることが大きなカギになります。各星座の10月前半の恋愛運を、早速チェックしていきましょう。現在、2025年下半期の恋愛占いも公開中。こちらも併せてチェックしてみてくださいね！画像をタップしてね！恋愛