とちぎテレビ 今年５月、那須塩原市に住む６１歳の女性がＳＮＳを通じて招待された投資の情報交換をするグループチャットに参加しました。 女性は相手から指定されたサイトで取引口座を開設し、６月に現金５０万円を送金したところサイト上で利益が出たように表示されたことから、自宅近くで待ち合わせた男に複数回に渡って現金を手渡し、合わせて８３５万円をだまし取られました。 那須塩原警察署は、ＳＮＳ型投資