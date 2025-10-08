とちぎテレビ ９月２３日から今月３日までの１１日間に、栃木県内で７件、７人が亡くなる交通死亡事故があり、交通死亡事故多発警報が延長されていることを受け、福田富一知事を会長とする栃木県交通安全対策協議会は７日、改めて交通ルールの遵守を呼び掛ける緊急アピールを発出しました。