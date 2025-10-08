G−DRAGONが、F1（フォーミュラ1）の歴史を塗り替えた。F1シンガポールグランプリ「2025 FORMULA 1 SINGAPORE PRIX」の公演でメインアーティストとして登場し、6万5000人の前で熱唱するなどした。韓国メディアのイルガンスポーツは8日「G−DRAGONが、シンガポールのマリーナベイ市街地サーキットパダンステージで開かれたイベントに出演し、6万5000人が集まった。歌手エルトン・ジョンとともにヘッドライナーとして出演した」と発