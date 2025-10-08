年を重ねるにつれて目立つ「ぽっこり下腹」を凹ませるにはどうすればいいのか。肝臓外科医の尾形哲さんは「食事量を安易に減らすと、栄養不足による代謝ダウンで余計に体脂肪が増えてしまうことがある。脂肪燃焼には特に3つのミネラルを意識して摂取し、代謝を上げることが重要だ」という――。※本稿は、尾形哲『肝臓から脂肪を落とす脂肪燃焼スープ』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／sefa ozel※写