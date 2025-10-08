ノーベル生理学・医学賞に輝いた大阪大学特任教授の坂口志文さん（74）が7日、会見などで受賞の喜びを語りました。これまでの研究の歩みや原動力を紹介します。研究を続ける上で大きかったのは、二人三脚で研究してきた妻の教子さんの存在でした。そこで今回の#みんなのギモンでは、「ノーベル賞坂口志文さんどんな人？」をテーマに解説します。■大阪大を訪問「ちょっと寝不足です」山粼誠アナウンサー「ノーベル賞の受賞