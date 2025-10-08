カンボジアの拠点で特殊詐欺に関与したとして日本人29人が逮捕された事件で、愛知など6県警合同捜査本部は8日までに、組織犯罪処罰法違反容疑で、いずれも中国籍で埼玉県在住の男女を逮捕した。29人に指示を出していたとみられる。