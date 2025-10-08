８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）の初見合いが描かれた。当時の見合いは、家同士のものであって、女性は見合いの場には入ることはできなかった。トキの父・司之介（岡部たかし）と、祖父・勘右衛門（小日向文世）髷＆裃（かみしも）姿で見合いの席に座り、お相手と向き合う。トキは、お茶を運ぶ時だけ見合い相手の顔を見ることができる。振り袖姿で、茶を出したトキとお相手の守道