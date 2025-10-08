¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Î¥Î¥Ü¥¢ÂçÅýÎÎ¤Î¼ÖÎó¤¬Ìó£µ£°£°¿Í¤Î½¸ÃÄ¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤ÆÅêÀÐ¤µ¤ì¤¿/Adriano Machado/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Ç£·Æü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Î¥Ü¥¢ÂçÅýÎÎ¤Î¼ÖÎó¤¬·²½°¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀÐ¤Ê¤É¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤ÏÆ±Æü¡¢ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Å»¦Ì¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç£µ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥Í¥¹¡¦¥Þ¥ó¥µ¡¼¥Î¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¥Ü¥¢ÂçÅýÎÎ¤Î¼ÖÎó¤ÏÌó£µ£°£°¿Í¤Î½¸ÃÄ¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤ÆÅêÀÐ¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥ó¥Õ