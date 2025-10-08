活動停止中のガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の楽曲「ETA」が世界最大音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで、4億ストリーミングを突破した。7日までの統計によると、通算7番目の4億ストリーミング曲となった。韓国メディアのスポTVニュースは8日「ETAは強烈で速いビートの楽しい歌で、23年7月公開された直後、韓国内主要音源チャート上位に入り、米国ビルボードメインソングチャート「ホット100」に上がるなど