デビュー曲「home」がヒットし、NHK紅白歌合戦にも出場した歌手の木山裕策（57）が8日までにインスタグラムを更新。孫が誕生したことを報告した。木山は「長男夫婦のところに、孫が生まれました！！とても元気な女の子です」と生まれたばかりの孫娘を抱いた写真を公開。「今日、妻と一緒に会いに行ってきました。母子共に健康とのことで本当に安心しました」とつづった。初孫の誕生に「おじいちゃんですね、僕も」としみじみ。「赤