告白したら付き合えるかもしれないのに、なんだか怖くて告白できない・・・そんな思いをしたことありませんか？結局告白できずに後悔した経験がある方もたくさんいらっしゃるかもしれません。ということで今回は、スゴレンの男性読者に、告白する勇気を絞り出すためにどんなことをしているのかを聞いてみました。告白に踏み切れない方の参考になればと思います。【１】余計なことを考えずに、深呼吸をする。あれこれ考えずに、告