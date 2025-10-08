◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ブルージェイズ―ヤンキース（７日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）ヤンキースのカルロス・ロドン投手が７日（日本時間８日）、ブルージェイズとの第３戦に先発し、２回１／３を投げて６安打で、１―６の３回１死一塁の場面で降板した。ロドンは初回にゲレロに先制２ランを浴びると、３回には先頭シュナイダーにレフトへの二塁打、ゲレロを敬遠で歩かせ、無死一、二塁