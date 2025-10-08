◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ―巨人（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人の田中将大投手が韓国ハンファ戦での先発へ向けて、森田とともに一番乗りでグラウンド入りした。右腕は９月３０日の中日戦（東京Ｄ）で日米通算２００勝を挙げるなど、今季１０試合に登板し３勝４敗、防御率５・００。クライマックスシリーズ最終ステージの阪神戦（甲子園）での登板を見据えて調整を行っており、当初は９日の西武戦（南郷）で先