主人公・沙織は夫・和也と幸せな結婚生活を送っていたはずだった。しかし、夫がゲームを始め、協力戦闘アプリにハマったことで、夫婦関係に思いもよらないヒビが入ることに…。『夫のゲーム不倫計画を暴いた話』をごらんください。 その日の出来事は、あまりにも日常的な一瞬から始まった。夫の和也は、いつものようにコンビニへタバコを買いに出かけ、スマートフォンをテーブルの上に置き忘れていった