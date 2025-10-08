9月下旬、7試合で6敗と苦しんでいたブルージェイズ。チームの雰囲気を変えたのは1つの帽子だったとAP通信が7日（日本時間8日）に報じた。救援投手のジェフ・ホフマンが「帽子を変えよう」と提案し、クラブハウス・ディレクターのスコット・ブリンに連絡。1992年のワールドシリーズ制覇時に着用していた、白い前面パネル付きの復刻キャップを探してもらったという。この帽子に替えた9月25日以降、チームは負けなし。レギュラー