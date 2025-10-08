＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS事前情報◇6日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞今年、7年ぶりツアー通算8勝目を果たした小平智は、賞金ランキング上位の資格で今大会に出場する。【写真】三ヶ島かなら女子プロが会場に登場！8月の「ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」で優勝を飾った小平だが、その復活劇の裏には、米国男子ツアーで戦う松山英樹の存在が大きかった。6月の「JAPAN PLAYERS