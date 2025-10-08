女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が国内女子ツアーの富士通レディース（１７〜１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ）に出場することが７日、大会事務局から発表された。今週は、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）らとともに、スタンレーレディスホンダ（１０〜１２日、静岡・東名ＣＣ）に出場。２週連続での国内ツアー出場となる。米ツアーを主戦場とする渋野は今季、メジャーの全米女子