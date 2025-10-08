俊足を生かした広い守備範囲を武器に、ホークスで１６年プレーした湯上谷蘐志さん（５９）は内外野をこなせるユーティリティープレーヤーとして存在感を発揮した。遊撃、二塁でのレギュラーを経て、湯上谷さんが新たに外野守備に挑むことになったきっかけとは。不慣れな守備位置で、オリックス時代のイチロー選手を相手に会心のプレーを披露した思い出とともに語った。◇◇内野の全ポジションに加え、湯上谷さん