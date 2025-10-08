元バレーボール日本代表の狩野舞子さん（37）が8日までに自身のインスタグラムを更新。元サッカー日本代表とのゴルフショットを披露した。ストーリーに元サッカー日本代表の城彰二氏と松井大輔氏のゴルフウエア姿の2ショットをアップ。「まさかの初ラウンドだった鹿児島実業家の先輩後輩俺は大輔に嫌われてるってずーっと言ってる城さん真相はいかに笑笑」（原文ママ）と記した。続く投稿では城氏、松井氏に囲まれるゴル