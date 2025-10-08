【サンパウロ共同】エクアドル中部カニャル州で7日、燃料価格の高騰に抗議するデモ隊がノボア大統領が乗った車を襲撃した。車はその場を逃れたが、銃撃もあったとみられ、複数の弾痕が見つかった。ノボア氏にけがはなかった。地元メディアが報じた。約500人が石を投げるなどして襲撃に参加したとみられるが、誰が発砲したかは不明。警察は5人を拘束し殺人未遂の疑いで調べている。政府が9月12日に歳出削減を目的としてディー