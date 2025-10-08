【テルアビブ＝金子靖志】イスラム主義組織ハマスのイスラエル奇襲から２年となった７日夜、イスラエルの商都テルアビブで大規模な追悼式典が開かれ、数万人が集まった。参加者は犠牲者を悼み、人質の即時解放と戦闘終結を訴えた。式典は遺族や人質の家族らの団体が主催した。会場には巨大スクリーンが設けられ、奇襲当日の映像や破壊された街並みが映し出された。著名アーティストらが追悼の歌をうたい、観客は立ち上がって涙