ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・七五三掛（しめかけ）龍也（３０）が８日、東京・伊勢丹新宿店で行われた「ＭＡＲＮＩＰＬＡＹＦＵＬＰＯＰＵＰ」レセプションに出席した。１９９４年に誕生したイタリアのラグジュアリーブランド「ＭＡＲＮＩ」を愛用している七五三掛は青のデニムトラッカージャケットにデニムパンツに、スモールバックを合わせて登場。この日のファッションポイントに「遊び心のあるデザインが入っていて、