Kis-My-Ft2・二階堂高嗣、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・猪俣周杜の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界で教育ゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日10月8日（水）の第2回は、「歌詞から平成わかるかな？」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は平成にリリースされた曲の歌詞に入っている平成レトロワードを当てるというもので、平成一桁生まれの二階堂＆ケムリがクイズに挑む。平成二桁生まれの猪