7日夕方、鹿角市の国道341号で車とクマが衝突する事故がありました。けがをした人はいませんでした。鹿角警察署と県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと7日午後5時10分ごろ、鹿角市八幡平字切留平の国道341号を走っていた普通乗用車が、進行方向左側、西側の山林から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。クマは体長が約70センチで、その後再び西側の山林へ戻っていったということです。運転していた鹿角