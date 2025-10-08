わらべや日洋ホールディングスがストップ高の３４６０円に買われ、年初来高値を更新している。７日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を２３１５億円から２３４５億円（前期比５．４％増）へ、営業利益を６０億円から７３億円（同６１．７％増）へ、純利益を３９億円から５４億５０００万円（同２．０倍）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４５円の年９０円から中間・期末各６０円の年