社会生活上の役割という「仮面」に苦しめられていませんか？（写真：kai／PIXTA）職場や家庭、対友人など、人は環境に応じて自分の振る舞いを使い分けている。だが行き過ぎると、本当の自分に戻れなくなってしまうこともある。『心を病む力』（東洋経済新報社）の著者である上谷実礼氏が、役割という仮面を外せなくなった人が陥る悩みや、その解消のためのヒントを解説する。本当の私は一体どれだっけ？社会で生きていくために、私