三菱製鋼が大幅高。一時６．７％高の１８８０円まで水準を切り上げ、６月９日の年初来高値１８４９円を４カ月ぶりに更新した。特殊鋼及び精密ばねなどの製造を手掛け、素材から製品までワンストップで生産できる優位性を持つ。２６年３月期は営業１３％増益を見込むなど２ケタ成長路線が続く。また、同社の実質筆頭株主は三菱重工業であり、防衛関連の一角としての位置付けでも注目度が高まっている。ＰＥＲやＰＢＲなどいずれも