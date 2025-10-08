シルバーライフは、高成長期待を背景に先高感が強く、株価４ケタ台での活躍が期待されている。 同社は、高齢者向け配食サービスのＦＣ運営や調理済み食材の販売を行うほか、冷凍弁当の自社販売及びＯＥＭ販売を展開する。９月１２日に発表した２５年７月期単独決算は、営業利益が８億５０００万円（前の期比１０．７％増）と２ケタ増益を達成。ＦＣ加盟店事業が価格改定とコメ価格の高騰により増加したほか、注