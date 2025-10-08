あいちフィナンシャルグループは大幅高で５日続伸し、上場来高値を連日更新している。地銀を中心に投資するありあけキャピタル（東京都中央区）が７日の取引終了後に関東財務局へ大量保有報告書を提出した。新たにあいちＦＧの株式について５％を超えて保有していることが明らかになり、需給思惑的な買いが入っている。大量保有報告書によると、ありあけキャピタルの保有割合は５．０６％。報告義務発生日は９月３０日。保