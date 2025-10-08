ｎｏｔｅは大幅高で４日続伸しており、ストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１６４４円に買われた。同社は７日の取引終了後、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算の発表にあわせて、２５年１１月期の連結業績予想を上方修正した。売上高予想をこれまでの４０億１０００万円から４１億２５００万円（前期比２４．５％増）、営業利益予想を６０００万円から２億円（同３．８倍）、