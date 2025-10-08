午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１３０、値下がり銘柄数は４１７、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に保険、水産・農林、非鉄金属、銀行など。値下がりで目立つのはゴム製品、化学、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS