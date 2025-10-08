萩・田町萩焼まつり実行委員会は10月11〜13日の各日10〜17時に、萩焼の展示即売を中心として萩の文化とまち歩きを楽しめる秋の恒例イベント「萩・田町萩焼まつり2025」を、山口県の萩市田町商店街アーケード内と萩・明倫学舎にて開催する。●過去最大の33店舗が参加、DMスタンプラリー企画も実施今回、開催される「萩・田町萩焼まつり2025」では、過去最多となる33店舗が参加し、徒歩5分圏内の両会場を巡るDMスタンプラリー企