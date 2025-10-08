チリで開催中のU-20ワールドカップ。ノックアウトステージのラウンド16で、ホスト国が姿を消した。現地10月７日にバルパライソのミュニシパルで行なわれたメキシコとの一戦。26分にタヒエル・ヒメネスの得点で先制を許す。１点ビハインドで迎えた後半、懸命に反撃を試みたチリだが、67分にイケル・フィンブレスに追加点を献上すると、80分と86分にヒューゴ・カンベロスにも決められる。 88分にフアン・ロッセルが一矢報