福山雅治が映画『新解釈・幕末伝』の主題歌を担当することが決定。福山が歌う主題歌「龍」にのせた最新予告映像も解禁された。 ■映画『新解釈・幕末伝』とは 「ペリー来航」、「尊王攘夷」、「新撰組」、そして「薩長同盟」。誰もが一度は目や耳にしたことがある、多くの革命的な出来事が起こった時代、それが【幕末】。超有名な時代でありながら、全体像を説明するのは難しい、