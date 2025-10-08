ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が7日（日本時間8日）、8日（同9日）に本拠で行われるフィリーズとの地区シリーズ第3戦に向けた会見に出席。フィリーズの中軸打者、ブライス・ハーパー内野手（32）とカイル・シュワバー外野手（32）を抑え込んでいることに自信をのぞかせた。ドジャース投手陣は敵地で行われた第1、2戦で、ハーパーは計7打数1安打3三振、シュワバーは計7打数無安打5三振と相手のキーマンを完全に封じ込