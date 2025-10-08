日産自動車が発売するEV「リーフ」の新型車＝2日、神奈川県横須賀市日産自動車は8日、電気自動車（EV）「リーフ」の新型車の注文を17日から受け付けると発表した。来年1月から順次納車する。全面改良は2017年以来8年ぶり。フル充電で走れる距離を最大702キロと現行の約1.5倍に伸ばすなど使い勝手を高めた。価格は518万8700円から。3代目となる今回のモデルは、従来のハッチバックからスポーツタイプ多目的車（SUV）に変更。航