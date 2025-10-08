元モーニング娘。で歌手、女優の飯窪春菜（３０）が７日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。自身の育った家庭環境について告白した。この日は、子どもを連れて再婚するステップファミリーについて語る夜。飯窪は「ずっと人に説明するときは『わが家は明るい複雑なんです』って言っていて」と切り出すと、「母がバツ２なんですけど、私と４歳下の妹を連れて再婚して、そこで９歳下の妹ができましたね。