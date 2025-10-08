【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は7日、米国の著名な法律事務所のシステムが中国人ハッカーらに侵入されたと報じた。クリントン元大統領や妻ヒラリー元国務長官らを顧客に抱える大手事務所で、連邦捜査局（FBI）が捜査を始めたとしている。事務所はワシントンにある「ウィリアムズ・アンド・コノリー」。一部のメールにアクセスされた可能性があると顧客に通知したが、ハッカーが盗んだ情報を公開したり、