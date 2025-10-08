外国為替市場では、いわゆる「高市トレード」が続き円安が進行していて、円相場は1ドル=152円台になりました。外国為替市場では現在、円相場は1ドル=152円台前半で推移しています。およそ8か月ぶりの円安水準です。自民党の高市新総裁の金融緩和重視の姿勢を受けて日銀が利上げを進めにくくなったとの観測や、積極財政による財政悪化への警戒感もくすぶっていて、円を売ってドルを買う動きが強まっています。先週金曜日より5円近く