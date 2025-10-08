タレント関根勤（72）とお笑いコンビ、ロッチのコカドケンタロウ（47）が8日、都内で「RE.UNIQLO STUDIO（リ・ユニクロスタジオ）国際リペアデー記念イベント」に出席した。国際リペアデーは毎年10月第3土曜日に設定。ユニクロでは13〜19日に、リ・ユニクロスタジオを設置した17店舗で買い物した人を対象に、1000円割引きのクーポンを配布する。関根は登場するなり「どうも関根勤です。ABBAと同期です」と同じ1974年（昭49）