１７日から注文受付を開始する新型リーフ日産自動車は８日、電気自動車（ＥＶ）の国内向け新型「リーフ」として「Ｂ７グレード」を発表した。課題だった航続距離を大幅に改善し、フル充電で最大７０２キロの走行を実現。急速充電の効率性も向上させ、実用性を高めた。１７日から全国販売店で注文を受け付ける。日産リーフは２０１０年に世界初の量産型ＥＶとして登場し、新型は３代目。過去１５年間で計７０万台を売り上げたが