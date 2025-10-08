秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ、SHOW−WAが7日、香港コンベンション＆エキシビションセンターホールで、初の海外ライブステージに出演した。デビューシングル「君の王子様」や「外せないピンキーリング」「DESIRE」と3曲を披露し、4000人集まった会場を盛り上げた。SHOW−WAのタオルやスティックライトを持った日本からのファンも来場していた。メンバー6人は初の海外ライブに緊張気味だったが、ステージに登場すると、