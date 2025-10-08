「月刊ホテレス」が主催する恒例の「全国ホテルマネジメントセミナー」、その「札幌編」が2025年10月21日(火)にSAPPORO STREAM HOTELにて開催されます。ホテル・旅館業界関係者を対象とした参加費無料のセミナーで、過去最高水準で推移する北海道ホテルマーケットのトレンドや課題解決を模索します。 月刊ホテレス「全国ホテルマネジメントセミナー 札幌編」  日時：2025年10月21日(火) 内覧会12:15〜13:00、セミナ