学習塾あすなろ会が、2025年10月1日に「北海道を代表する企業100選」に選出されたことを発表しました。地域貢献や独自の取り組みなどが評価されての選出となります。 学習塾あすなろ会「北海道を代表する企業100選」に選出 選出：北海道を代表する企業100選選出日：2025年10月1日(水)選出企業：株式会社学習塾あすなろ会 (北海道釧路市)主催：Made In Local 「北海道を代表する企業100選」は、地方創生メディ