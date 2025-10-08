【ニューヨーク共同】米映画協会（MPA）は7日までに、人工知能（AI）開発の米オープンAIが新たに始めた動画生成AI「Sora（ソラ）」を巡り、会員企業の映画やキャラクターに似た著作権侵害の疑いがある動画が拡散されていると批判した。即時に断固とした対応をするよう求めている。MPAは、映画や動画をつくるウォルト・ディズニー、ネットフリックスなどが加盟する業界団体。著作権保護や政策提言を担っている。MPAは6日に発