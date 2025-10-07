とちぎテレビ 今月４日に行われた自民党の総裁選挙で第２９代の総裁に高市早苗さんが選ばれました。女性では初めての自民党総裁で７日、執行部の顔ぶれが決まり、新たな体制で動き出しました。高市新総裁の印象や国づくりに望むこととは？栃木県民の反応を聞きました。 自民党の高市総裁は７日、党本部で臨時総務会を開いて、幹事長に麻生派幹部の鈴木俊一総務会長を充てるなど党四役の人事を正式に決定しました。総務会長